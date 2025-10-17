Strage a Verona Salis frigna | Colpita da campagna d’odio Oggi i funerali dei carabinieri

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eurodeputata fa la vittima dopo le frasi choc sulla «corresponsabilità politica»: «Strumentalizzata dalla destra». Alle esequie di Stato Meloni, La Russa e Schlein. 🔗 Leggi su Laverita.info

