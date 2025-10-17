Strada transennata Attentato a Sigfrido Ranucci scoperta choc vicino alla sua casa

Caffeinamagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova scoperta ha riacceso la paura attorno alla casa di Sigfrido Ranucci. Due ordigni artigianali erano stati posizionati vicino alle automobili parcheggiate davanti casa, la sua e quella della figlia. Intorno alle 22, le deflagrazioni hanno squarciato il silenzio del quartiere, distruggendo le vetture e danneggiando il cancello e parte della facciata dell’abitazione. L’onda d’urto è stata così violenta da far tremare le finestre delle case circostanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime ricostruzioni, le bombe sarebbero state innescate manualmente, forse attraverso una miccia accesa da un individuo incappucciato visto allontanarsi di corsa pochi istanti prima delle esplosioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

strada transennata attentato sigfridoAttentato a Sigfrido Ranucci, la paura dei vicini di casa dopo la bomba: "Ha tremato tutto, gente in strada" - Dopo l’esplosione della bomba all’auto di Sigfrido Ranucci, i vicini di casa del giornalista hanno ricostruito quanto avvenuto: le testimonianze ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Strada Transennata Attentato Sigfrido