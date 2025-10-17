Strada transennata Attentato a Sigfrido Ranucci scoperta choc vicino alla sua casa

Una nuova scoperta ha riacceso la paura attorno alla casa di Sigfrido Ranucci. Due ordigni artigianali erano stati posizionati vicino alle automobili parcheggiate davanti casa, la sua e quella della figlia. Intorno alle 22, le deflagrazioni hanno squarciato il silenzio del quartiere, distruggendo le vetture e danneggiando il cancello e parte della facciata dell’abitazione. L’onda d’urto è stata così violenta da far tremare le finestre delle case circostanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime ricostruzioni, le bombe sarebbero state innescate manualmente, forse attraverso una miccia accesa da un individuo incappucciato visto allontanarsi di corsa pochi istanti prima delle esplosioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it