Strabilianti 2025 al Modigliani Forum l' evento dedicato allo sport paralimpico | il programma

La quarta edizione di Strabilianti, il grande evento paralimpico, si svolgerà dal al Modigliani Forum 23 al 25 ottobre. Durante la manifestazione, che sarà presentata dall'attore livornese Stefano Santomauro, si terranno prove di sport paralimpico per le bambine e i bambini delle primarie.

