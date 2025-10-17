Strabilianti 2025 al Modigliani Forum l' evento dedicato allo sport paralimpico | il programma
La quarta edizione di Strabilianti, il grande evento paralimpico, si svolgerà dal al Modigliani Forum 23 al 25 ottobre. Durante la manifestazione, che sarà presentata dall’attore livornese Stefano Santomauro, si terranno prove di sport paralimpico per le bambine e i bambini delle primarie. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Insieme agli amici di STRABILIANTI, Libertas Baskin ha partecipato alla Giornata Nazionale dello Sport organizzata da Comune di Casciana Terme Lari e CONI Regione Toscana, su invito della Associazione Idee In Movimento. Bella iniziativa, tante le discipli - facebook.com Vai su Facebook
Presentata a Palazzo Comunale la quarta edizione di Strabilianti - E’ stata presentata a Palazzo Comunale la quarta edizione di Strabilianti. Secondo livornopress.it