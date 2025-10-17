Stop dell’età pensionabile in Manovra ma solo per i lavori usuranti e gravosi
Il Governo ha deciso di intervenire in modo selettivo sull’aumento dell’ età pensionabile previsto per il 2027. Nella Manovra 2026, infatti, sarà introdotto un blocco parziale che interesserà solo i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Tutti gli altri dovranno invece tenere conto dell’adeguamento alla speranza di vita, con l’età pensionabile che salirà a 67 anni e 3 mesi. L’obiettivo è contenere la spesa previdenziale, stimata in 460 milioni di euro per il 2026, pari allo 0,02% del Pil. Le risorse a disposizione saranno utilizzate per confermare anche alcune misure già esistenti, come Opzione donna, Ape sociale e Quota 103, che consentono l’uscita anticipata dal lavoro in presenza di specifici requisiti anagrafici e contributivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
