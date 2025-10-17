stop alle lottizzazioni tre ettari di aree verdi

La Giunta comunale di Faenza ha approvato una delibera di indirizzo strategico che mira alla riduzione del consumo di suolo nel territorio urbano. Il provvedimento stabilisce che quasi tre ettari (per l’esattezza 29mila metri quadrati) di proprietà comunale, precedentemente destinati all’edificazione residenziale, perderanno ogni diritto edificatorio e saranno conservati come verde permeabile e destinati alla realizzazione di spazi verdi pubblici attrezzati, una scelta che riflette l’orientamento dell’Amministrazione verso la rigenerazione urbana, la riforestazione e la conservazione delle aree verdi e permeabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

