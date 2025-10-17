Stile Alberto il documentario di Michele Masneri è sfizioso piacevole e intrigante
Stile Alberto e “stile Michele”. Una premessa a lettere cubitali: il documentario dello scrittore e giornalista Michele Masneri su Alberto Arbasino, Stile Alberto appunto, in queste ore in anteprima alla Festa di Roma 2025, è finalmente un documentario di quelli sfiziosi, piacevoli, intriganti. Uno di quei lavori apparentemente convenzionali, modello detection su una celebrità (perché Arbasino è stato, fino all’ultimo giorno di vita a 90 anni nel 2020 una vera celebrità), ma che mescola testimonianze argute e mai banali, aggiunge materiali inediti (le riprese con lo smartphone di sbieco, nascosto in auto, con Arbasino sono assolutamente rapaci) e che soprattutto si costruisce attorno ad un serio, aggraziato, cinematografico percorso visivo per dare soddisfazione allo spettatore in chiave storica come estetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
