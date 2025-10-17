I robotaxi potrebbero invadere le strade dei Paesi di tutta Europa? È quanto spera Stellantis dopo l’accordo raggiunto con la cinese Pony.ai, azienda cinese che si occupa di guida autonoma. Le due società hanno firmato un memorandum d’intensa per accelerare lo sviluppo e la diffusione della tecnologia che potrebbe alla diffusione dei robotaxi. Al centro dell’accordo c’è il software di Pony.ai sulla guida autonoma. Sarà integrato con la piattaforma elettrica a batteria AV-Ready che Stellantis utilizza sui furgoni. Il primo veicolo che sarà testato già dal 2026 sarà il Peugeot e-Traveller. Stellantis punta a lanciarlo in Lussemburgo entro pochi mesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stellantis, raggiunto l’accordo con Pony AI