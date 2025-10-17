Stellantis Guido Bevilacqua responsabile del comparto Lcv

Cambio al vertice per Stellantis: Guido Bevilacqua assume la guida della business unit dedicata ai Light Commercial Vehicles, il comparto dei veicoli commerciali leggeri. Il manager, che vanta una lunga esperienza nel gruppo e ruoli di primo piano in diverse aree – dalla vendita di auto nuove e usate alla gestione dei ricambi – sarà responsabile della strategia e dello sviluppo dei marchi del settore in Italia. Bevilacqua, attualmente anche responsabile nazionale del business delle vetture usate e del brand Spoticar, manterrà tale incarico ad interim per garantire continuità operativa. Subentra a Domenico Gostoli, che lascia l’azienda per nuovi progetti personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

