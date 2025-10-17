Stellantis Guido Bevilacqua responsabile del comparto Lcv
Cambio al vertice per Stellantis: Guido Bevilacqua assume la guida della business unit dedicata ai Light Commercial Vehicles, il comparto dei veicoli commerciali leggeri. Il manager, che vanta una lunga esperienza nel gruppo e ruoli di primo piano in diverse aree – dalla vendita di auto nuove e usate alla gestione dei ricambi – sarà responsabile della strategia e dello sviluppo dei marchi del settore in Italia. Bevilacqua, attualmente anche responsabile nazionale del business delle vetture usate e del brand Spoticar, manterrà tale incarico ad interim per garantire continuità operativa. Subentra a Domenico Gostoli, che lascia l’azienda per nuovi progetti personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Incubo Stellantis: produzione in discesa libera e tante promesse. Enorme calo della produzione in Italia: -31,5 per cento a settembre rispetto al 2024. Cosa non sta andando negli stabilimenti italiani. Di Davide Mattone - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis, Guido Bevilacqua responsabile del comparto Lcv - Il manager subentra a Domenico Gostoli alla guida del comparto dei veicoli commerciali leggeri. Si legge su lettera43.it
Bevilacqua guiderà Light Commercial Vehicles Stellantis Italia - Guido Bevilacqua è stato nominato responsabile della business unit Light Commercial Vehicles di Stellantis per il mercato italiano. Segnala ansa.it
Guido Bevilacqua nominato responsabile del business Light Commercial Vehicles di Stellantis Italia - Una scelta che conferma il ruolo strategico del segmento dei veicoli commerciali leggeri, dove il Gruppo det ... Segnala uominietrasporti.it