Stellantis e PonyAi insieme per promuovere sviluppo robotaxi in Europa
AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis e Pony.ai, un leader mondiale nella tecnologia a guida autonoma, hanno annunciato oggi di aver firmato un memorandum d’intesa non vincolante (MoU) volto ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di applicazioni robotaxi in Europa. La collaborazione, attraverso la divisione europea di Pony.ai con sede in Lussemburgo, prevede l’integrazione del software avanzato di guida autonoma di Pony.ai con la piattaforma elettrica a batteria (BEV) AV-Ready di Stellantis, per furgoni di medie dimensioni (K0). L’obiettivo è offrire soluzioni di mobilità urbana sicure, scalabili ed efficienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
