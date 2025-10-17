Stefano Sorrentino | L'incidente mi costò 80 punti nel braccio Col Milan parai tutto sanguinando
Stefano Sorrentino si è raccontato nel corso di un'intervista a Fanpage.it. L'ex portiere, oggi opinionista tv, ha condiviso aneddoti e curiosità riguardanti la sua carriera: "Col primo stipendio comprai un'auto ma non avevo la patente. Mio padre mi disse: sei scemo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
