Stefano De Martino non resiste a Herbert Ballerina e perde il controllo | Ho bevuto nel momento sbagliato

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ruolo di Herbert Ballerina è sempre più rilevante ad Affari Tuoi. Da spalla di Stefano De Martino, nella puntata del 17 novembre ha provocato una risata improvvisa al conduttore dagli esiti inaspettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

