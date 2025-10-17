Stefano De Martino non resiste a Herbert Ballerina e perde il controllo | Ho bevuto nel momento sbagliato
Il ruolo di Herbert Ballerina è sempre più rilevante ad Affari Tuoi. Da spalla di Stefano De Martino, nella puntata del 17 novembre ha provocato una risata improvvisa al conduttore dagli esiti inaspettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La puntata di Affari tuoi è stata decisamente turbolenta per Herbert Ballerina. Il comico prima ha pronunciato una battuta che ha fatto cadere le braccia a Stefano De Martino, poi ha rotto la scaletta di Gennarino ed è caduto. - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv del 12 ottobre, Stefano De Martino si gioca il pacco nero. Ma Gerry Scotti resiste - Una gara infinita, quella tra “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, che si è consumata anche nella serata del 12 ottobre. Da dilei.it
Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex - Nuove tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e questa volta il motivo non riguarda la loro vita sentimentale, ... Lo riporta comingsoon.it
La mossa a sorpresa di Stefano De Martino che potrebbe mettere fuori gioco Gerry Scotti - La sfida degli ascolti che, da settembre in avanti, va in scena ogni sera nell’access prime time potrebbe avere la svolta decisiva. Segnala rds.it