Stato di agitazione per gli stabilimenti del Gruppo Natuzzi i sindacati | Piano aziendale non attuato
Stato di agitazione “con effetto immediato” in “tutti i Plant del Gruppo” Natuzzi: a proclamarlo sono state le Rsu e Rsa aziendali assieme alle Segreterie territoriali, regionali e nazionali Feneal UIl, Filca Cisl, Fillea Cgil, Uiltucs, Fisascat Cisl e Filcams Cgil.Una decisione per manifestare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
