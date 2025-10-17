Stato di agitazione dipendenti Provincia il presidente Stefanelli risponde punto su punto

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti della Provincia a seguito dell'assemblea che si è svolta nella sala Loffredo, il presidente Gerardo Stefanelli interviene esprimendo "stupore in merito alla presunta mancanza di rispetto che il sottoscritto, nell'esercizio del suo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altre letture consigliate

Contratto integrativo Ikea, i sindacati: "Avanti lo stato di agitazione e pronti a nuove mobilitazioni" Ancora una rottura tra Ikea Italia e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, s - facebook.com Vai su Facebook

Proclamato lo stato di agitazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori C&A. ?L’azienda ha dichiarato la propria indisponibilità ad attivare la cassa integrazione per cessazione di attività e ha avanzato una proposta di incentivazione inadeguata - X Vai su X

Stato di agitazione dipendenti Provincia, il presidente Stefanelli risponde punto su punto - Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti della Provincia a seguito dell' assemblea che si è svolta nella sala Loffredo, il presidente Gerardo Stefanelli interviene esprimendo "st ... Si legge su latinatoday.it

Stato di agitazione alla Diemme Enologia di Lugo: Fim, Fiom e Uilm denunciano quattro licenziamenti - Le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil della provincia di Ravenna, insieme alla Rsu aziendale, hanno proclamato lo stato di agitazione ... Come scrive ravennanotizie.it

Sindacati. Diemme Enologia: proclamato lo stato di agitazione. - “Le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil della provincia di Ravenna, insieme alla Rsu aziendale, esprimono forte preoccupazione e contrarietà per quanto sta avvenendo all’interno de ... Come scrive ravennawebtv.it