Stato ambientale pressioni rimedi | Latisana si interroga sul Tagliamento
Tagliamento 2025: qual è lo stato ambientale, quali i rimedi possibili, ci sono pressioni? Il Comune di Latisana insieme con il comitato alluvione – 60 anni senza sicurezza di Latisana, ha organizzato per venerdì 24, alle 20.30, nella sala conferenze dell'ex stazione ippica, un incontro per dare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
