StatisticAll i nuovi protagonisti visioni linguaggi e persone a confronto

(Adnkronos) – Nella giornata di sabato StatisticAll 2025 affronterà il tema del lavoro con un viaggio tra diritti, tecnologie e dati che attraversa generazioni e saperi, con un unico filo conduttore: rimettere al centro il 'fattore umano'. Dalla visione del diritto e delle politiche del lavoro tracciata da Tiziano Treu, alle riflessioni sul ruolo strategico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Istat - Istituto Nazionale di Statistica. . StatisticAll Speech | Diretta 17 ottobre - Pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook

Treviso, crescere con i dati: StatisticAll 2025 apre con giornata dedicata a nuove generazioni - (Adnkronos) - Ancora pochi giorni al via dell’undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, un appuntamento unico nel - X Vai su X

StatisticAll, i nuovi protagonisti visioni, linguaggi e persone a confronto - Nella giornata di sabato StatisticAll 2025 affronterà il tema del lavoro con un viaggio tra diritti, tecnologie e dati che attraversa generazioni e saperi, con un unico filo conduttore: ... Come scrive msn.com

StatisticAll 2025, a confronto tra dati, Ia e nuove transizioni sociali - Nella giornata di venerdì 17 ottobre il festival mette al centro il futuro del lavoro, il welfare flessibile e l’intelligenza artificiale come sfida umana e culturale ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Treviso, crescere con i dati: StatisticAll 2025 apre con giornata dedicata a nuove generazioni - (Adnkronos) – Ancora pochi giorni al via dell’undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, un appuntamento unico nel panorama nazionale per l’approccio multidi ... msn.com scrive