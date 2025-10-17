StatisticAll Chelli Istat ‘fornire misure accurate è la sfida per la statistica’

“Per la statistica ufficiale la prima sfida è fornire misure accurate da un punto di vista metodologico e scientificamente fondate”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, in occasione di StatisticAll 2025, il festival della statistica e della demografia in programma a Treviso che quest’anno ha scelto il titolo ‘Il fattore umano. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - StatisticAll, Chelli (Istat), ‘fornire misure accurate è la sfida per la statistica’

News recenti che potrebbero piacerti

#StatisticAllSpeech | Venerdì 17 ottobre @segue Un pomeriggio di dialoghi, idee e dati alla Loggia dei Cavalieri. Scopri i Confronti e le Conversazioni in programma http://festivalstatistica.it/programma-2025-statisticall-speech… #FestivaldellaStatisticaede - X Vai su X

StatisticAll 2025, Chelli (Istat): "4 donne su 10 inattive, in crescita anche i neets" - “Quattro donne su dieci in Italia sono inattive, un dato che sale a sei se si guarda esclusivamente al Sud del Paese. Riporta msn.com

StatisticAll, Chelli (Istat), ‘fornire misure accurate è la sfida per la statistica’ - “Per la statistica ufficiale la prima sfida è fornire misure accurate da un punto di vista metodologico e scientificamente fondate”. Scrive pianetagenoa1893.net

==Chelli (Istat), i giovani laureati lasciano il Paese - "L'invecchiamento e il rischio di mancato ricambio generazionale riguarda il 30% delle imprese, si tratta in larga parte di micro- Riporta ansa.it