StatisticAll Albergoni | l’IA snellisce il reclutamento vincono le skill
Numeri imponenti e una visione nitida: il lavoro si trasforma, e la tecnologia imprime il passo. A Treviso, alle giornate di StatisticAll, la voce di Marcello Albergoni ha messo a fuoco cosa sta cambiando davvero. Il palco di Treviso e il senso di una conversazione necessaria Nel cuore di Treviso, la Loggia dei Cavalieri ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
#StatisticAllSpeech - Gli appuntamenti di Sabato 18 ottobre Scopri i Confronti e le Conversazioni che si terranno presso la Loggia dei Cavalieri nella mattina di Sabato 18 ottobre: ore 9.30 - Confronti: ", : - facebook.com Vai su Facebook
#StatisticAllSpeech | Venerdì 17 ottobre Inizia la giornata con #StatisticAll Scopri i Confronti e le Conversazioni che ti aspettano alla Loggia dei Cavalieri http://festivalstatistica.it/programma-2025-statisticall-speech… #StatisticAll #FestivaldellaStatistic - X Vai su X