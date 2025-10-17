StatisticAll 2025 Chelli Istat | 4 donne su 10 inattive in crescita anche i neets
(Adnkronos) – “Quattro donne su dieci in Italia sono inattive, un dato che sale a sei se si guarda esclusivamente al Sud del Paese. Guardando agli inattivi in generale, coloro che non si formano e non lavorano, i cosiddetti neets, sono in costante crescita dal 2019. Oggi, la percentuale di neets sul totale della popolazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
#StatisticAllSpeech | Venerdì 17 ottobre @segue Un pomeriggio di dialoghi, idee e dati alla Loggia dei Cavalieri. Scopri i Confronti e le Conversazioni in programma http://festivalstatistica.it/programma-2025-statisticall-speech… #FestivaldellaStatisticaede - X Vai su X
StatisticAll 2025, Chelli (Istat): "4 donne su 10 inattive, in crescita anche i neets" - Il presidente Istat, ‘1 milione e 700 mila disoccupati e 2,1 milioni di forze lavoro potenziali’ ... Si legge su adnkronos.com
StatisticAll 2025, a confronto tra dati, Ia e nuove transizioni sociali - (Adnkronos) – Dopo la prima tappa inaugurale dedicata alle nuove generazioni, StatisticAll, il Festival della statistica e della demografia, entra nel vivo con un’intera giornata che ruota attorno al ... Secondo msn.com
ISTAT, LA STATISTICA - Dal 16 al 19 ottobre torna a Treviso StatisticAll – Festival della Statistica e della Demografia, giunto alla sua undicesima edizione. Lo riporta 9colonne.it