Stati Uniti d' Europa | opportunità o utopia?

Firenze, 17 ottobre 2025 – Oggi pomeriggio la Biblioteca Spadolini Nuova Antologia ospita l’appuntamento “Stati Uniti d’Europa: opportunità o utopia?”. La tavola rotonda, inserita nel “Progetto Giovani” e promossa congiuntamente dal Movimento Repubblicani Europei, dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia e dalla Fondazione I Medici F3, si terrà dalle 16 alle 19, in via Pian dei Giullari 36A. L’iniziativa arriva in un passaggio delicato della storia europea, quando la spinta all’integrazione sembra affievolirsi mentre crescono le sfide geopolitiche, economiche e sociali. “Solo un’Europa unita e federata nella sua diversità sarà in grado di preservare e rilanciare i valori della democrazia e della libertà, assumendo altresì un ruolo decisivo nella creazione dei nuovi equilibri politici, economici e sociali del mondo che si stanno ridisegnando”, spiega Simone Aiazzi, avvocato e segretario regionale del Movimento Repubblicani Europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stati Uniti d'Europa: opportunità o utopia?

