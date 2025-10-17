"Entro l’autunno partiranno 4 nuovi cantieri sulla Ss67, tra Dovadola e San Benedetto in Alpe, interessando i tratti già regolati da sensi unici alternati, e non comporteranno quindi ulteriori limitazioni al traffico". Ad annunciarlo è la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. Rosaria Tassinari, deputata forlivese e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, aggiunge: "Si tratta di opere fondamentali per la mobilità e la sicurezza del nostro Appennino, finanziate dal Governo Meloni nell’ambito del piano di ricostruzione post-alluvione ". Entrambe le parlamentari entrano nello specifico degli interventi finanziati con 11,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Statale 67, quattro nuovi cantieri: "Fondamentali per la sicurezza"