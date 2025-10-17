Stasera ti ammazzo picchia il marito 72enne e tenta di strangolarlo 53enne arrestata in flagranza a Catania

All'arrivo dei carabinieri, la donna aveva le mani sporche di sangue mentre il marito era ferito con diverse contusioni e lacerazioni al volto e con i vestiti sporchi di sangue e strappati in più parti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

