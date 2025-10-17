Start risponde all' appello della precaria che cerca un lavoro | Servono tanti autisti di bus e aiutiamo per i costi della patente
In tanti hanno risposto all’accorato appello della signora 41enne che è alle prese con una condizione lavorativa precaria, che ha spiegato la sua esigenza di arrivare a una paga decorosa dopo che le erano state diminuite le ore nella sua attività di addetta delle pulizie, arrivando ad una paga. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump ha minacciato di interrompere il commercio di olio da cucina con la Cina, in risposta ai limiti sulle importazioni di soia. L'olio esausto si utilizza nella produzione dei biocarburanti. Su Startmag.it - facebook.com Vai su Facebook