Start Cup Campania annunciati i team finalisti Venerdì 24 ad Avellino la premiazione dei 5 vincitori
Start Cup Campania annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ottobre, dalle 14,30, nella sede storica della Camera di commercio Irpinia-Sannio in piazza Duomo 5 ad Avellino. In palio premi in denaro per i primi cinque progetti classificati, premi speciali per singole categorie e l’accesso alla finale nazionale del Premio nazionale per l’innovazione. Il team vincitore otterrà inoltre l’accesso diretto alla finale dell’Innovation Village Award 2025. Start Cup Campania è la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario, promossa dalle università campane “ Federico II”, “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope”, “Suor Orsola Benincasa”, “Sannio di Benevento”, “Salerno” e “L’Orientale ” con l’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e diffondere la cultura d’impresa tra studenti e ricercatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Volti noti e nodi irrisolti per la griglia di start sulle prossime regionali: Veneto, Campania e Puglia hanno i loro nomi... - facebook.com Vai su Facebook
Start Cup Campania 2025, 45 progetti candidati: coinvolti oltre 250 studenti-innovatori - X Vai su X
Start Cup Campania 2025, annunciati i team finalisti - Start Cup Campania annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ... Lo riporta napolivillage.com
Start Cup Campania 2025, 45 progetti candidati: coinvolti oltre 250 studenti-innovatori - Start Cup Campania 2025 chiude la fase di selezione dei business plan con 45 progetti candidati, frutto del lavoro di oltre 250 studenti- ilmattino.it scrive