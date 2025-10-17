Start Cup Campania annunciati i team finalisti Venerdì 24 ad Avellino la premiazione dei 5 vincitori

Start Cup Campania annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ottobre, dalle 14,30, nella sede storica della Camera di commercio Irpinia-Sannio in piazza Duomo 5 ad Avellino. In palio premi in denaro per i primi cinque progetti classificati, premi speciali per singole categorie e l’accesso alla finale nazionale del Premio nazionale per l’innovazione. Il team vincitore otterrà inoltre l’accesso diretto alla finale dell’Innovation Village Award 2025. Start Cup Campania è la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario, promossa dalle università campane “ Federico II”, “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope”, “Suor Orsola Benincasa”, “Sannio di Benevento”, “Salerno” e “L’Orientale ” con l’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e diffondere la cultura d’impresa tra studenti e ricercatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

