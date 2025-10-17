Start Cup Campania 2025 tra i finalisti anche un progetto Unisannio
Tempo di lettura: 4 minuti Start Cup Campania annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ottobre, dalle 11.30, presso la sede storica della Camera di Commercio Irpinia-Sannio (piazza Duomo 5, Avellino). In palio premi in denaro per i primi cinque progetti classificati, premi speciali per categorie tematiche e l’ accesso alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). Il team vincitore otterrà inoltre l’accesso diretto alla finale dell’Innovation Village Award 2025. Start Cup Campania è la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario, promossa dalle università campane “ Federico II”, “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope”, “Suor Orsola Benincasa”, “Sannio di Benevento”, “Salerno” e “L’Orientale ” con l’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e diffondere la cultura d’impresa tra studenti, dottorandi e ricercatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Volti noti e nodi irrisolti per la griglia di start sulle prossime regionali: Veneto, Campania e Puglia hanno i loro nomi... - facebook.com Vai su Facebook
Start Cup Campania 2025, 45 progetti candidati: coinvolti oltre 250 studenti-innovatori - X Vai su X
Start Up Campania, ecco i team finalisti - Start Cup Campania annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ottobre, dalle 14. Lo riporta corriereirpinia.it
Start Cup Campania 2025, annunciati i team finalisti - Start Cup Campania ha annunciato i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ottobre, dalle 14. Riporta ntr24.tv
Start Cup Campania 2025, 45 progetti candidati: coinvolti oltre 250 studenti-innovatori - Start Cup Campania 2025 chiude la fase di selezione dei business plan con 45 progetti candidati, frutto del lavoro di oltre 250 studenti- Segnala ilmattino.it