start cup campania 2025 tra i finalisti anche un progetto unisannio

Tempo di lettura: 4 minuti Start Cup Campania  annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della  pitch competition  in programma  venerdì 24 ottobre, dalle 11.30, presso la  sede storica della Camera di Commercio Irpinia-Sannio  (piazza Duomo 5, Avellino). In palio  premi in denaro per i primi cinque progetti classificati, premi speciali per categorie tematiche e l’ accesso alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). Il team vincitore otterrà inoltre l’accesso diretto alla  finale dell’Innovation Village Award 2025. Start Cup Campania è la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario, promossa dalle università campane “ Federico II”, “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope”, “Suor Orsola Benincasa”, “Sannio di Benevento”, “Salerno” e “L’Orientale ” con l’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e diffondere la cultura d’impresa tra studenti, dottorandi e ricercatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

