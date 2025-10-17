Starlink prima trasmissione TV in diretta da un volo Commerciale
Roma, 17 ott. (askanews) – Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk, ha permesso al corrispondente di Nbc News Tom Costello di trasmettere da un Boeing 737 di United Airlines la prima trasmissione TV in diretta della storia da un aereo commerciale. Con un comunicato, il gruppo afferma che si tratta di una “pietra miliare per l’aviazione civile e per le telecomunicazioni”, che dimostra le possibilità offerte dal sistema Starlink, tramite servizi di connessione sempre più avanzati. Il reportage, presentato nel programma Today di NBC, ha dato notizia delle opinioni comuni dei viaggiatori riguardo al Wi-Fi in volo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
United Airlines e Starlink: prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale - X Vai su X
V1, V2 e V3 SpaceX, durante la diretta dell’undicesimo volo di Starship, ha mostrato un render che mette a confronto le tre diverse versioni dei satelliti Starlink. La prima generazione di satelliti è stata lanciata fino alla metà del 2023, dopodiché SpaceX ha inizi - facebook.com Vai su Facebook
Spazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale - Il corrispondente di Nbc news Tom Costello ha trasmesso in diretta da un Volo United Airlines ... Secondo msn.com
United Airlines e Starlink: prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale - Tom Costello, corrispondente di NBC News, ha trasmesso in diretta TV dal cielo grazie a Starlink, il ... Da hdblog.it
Grazie a Starlink è stata trasmessa la prima diretta tv da un volo commerciale - Per la prima volta è stata effettuata una trasmissione tv in diretta da un aereo di linea. Da msn.com