Starlink prima trasmissione TV in diretta da un volo Commerciale

Roma, 17 ott. (askanews) – Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk, ha permesso al corrispondente di Nbc News Tom Costello di trasmettere da un Boeing 737 di United Airlines la prima trasmissione TV in diretta della storia da un aereo commerciale. Con un comunicato, il gruppo afferma che si tratta di una “pietra miliare per l’aviazione civile e per le telecomunicazioni”, che dimostra le possibilità offerte dal sistema Starlink, tramite servizi di connessione sempre più avanzati. Il reportage, presentato nel programma Today di NBC, ha dato notizia delle opinioni comuni dei viaggiatori riguardo al Wi-Fi in volo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it