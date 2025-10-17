Reggio Emilia, 17ottobre 2025 – Nel giugno scorso, in un’intervista al Carlino, l’assessore con delega alla gestione dei rifiuti, Davide Prandi, aveva illustrato le motivazioni dell’aumento della Tari, che i reggiani si trovano a pagare (in seconda rata) in queste settimane. Incrementi dovuti all’inflazione ma che dovevano essere nell’ordine dell’8-10%. Poiché tantissime persone si sono ritrovate a dover pagare oltre il 20% in più, fioccano le proteste dei reggiani e le richieste di chiarimenti. Assessore Prandi, perché aumenti così alti nelle bollette della Tari arrivate da Iren? “È un tecnicismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stangata Tari, aumenti fino a +27%. Cosa sta succedendo