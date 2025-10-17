Stadio della Roma piena sintonia con il Comune | nuovo incontro la prossima settimana

Due giorni fa si è tenuto un nuovo vertice cruciale tra i tecnici capitolini e quelli della Roma per fare il punto sulla realizzazione del nuovo stadio. L’incontro ha confermato pienamente le tempistiche già indicate dal sindaco Roberto Gualtieri la scorsa settimana, al termine del suo colloquio con il presidente giallorosso Dan Friedkin. Obiettivo: progetto entro fine 2025. Come riportato da Il Corriere della Sera, l’obiettivo condiviso da Comune e club resta quello di presentare il progetto definitivo entro la fine del 2025. La Roma, tuttavia, spinge per un’accelerazione, con l’intenzione di completare ogni passaggio tecnico e amministrativo già entro il mese di novembre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

