Stadio della Roma piena sintonia con il Comune | nuovo incontro la prossima settimana

Sololaroma.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni fa si è tenuto un nuovo vertice cruciale tra i tecnici capitolini e quelli della Roma per fare il punto sulla realizzazione del nuovo stadio. L’incontro ha confermato pienamente le tempistiche già indicate dal sindaco Roberto Gualtieri la scorsa settimana, al termine del suo colloquio con il presidente giallorosso Dan Friedkin. Obiettivo: progetto entro fine 2025. Come riportato da Il Corriere della Sera, l’obiettivo condiviso da Comune e club resta quello di presentare il progetto definitivo entro la fine del 2025. La Roma, tuttavia, spinge per un’accelerazione, con l’intenzione di completare ogni passaggio tecnico e amministrativo già entro il mese di novembre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

stadio roma piena sintoniaRoma: Il nuovo stadio sarà pronto entro fine anno - Il Comune di Roma ha confermato ufficialmente che il progetto definitivo per il nuovo stadio dell’AS Roma sarà presentato entro la fine del 2025, in modo da ... Riporta stadiosport.it

stadio roma piena sintoniaL’euforia, la benedizione di Dan: “Gasperini è fantastico” - L’euforia, la benedizione di Dan: “Gasperini è fantastico” - Secondo marione.net

ROMA, ACCORDO: LO STADIO SI FA. Ma il progetto è ridotto del 50 % - È arrivato il giorno dell'incontro in Campidoglio tra il comune di Roma e i proponenti per la costruzione del nuovo stadio del club giallorosso. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Stadio Roma Piena Sintonia