Stadio del Nuoto riapre la piscina comunale da 25 metri | Completata la manutenzione straordinaria

Baritoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo un’importante e necessaria manutenzione straordinaria eseguita durante l’estate, torna pienamente funzionante la piscina da 25 metri all’interno dello Stadio del Nuoto, uno dei luoghi più iconici per lo sport nella nostra città”. Lo annuncia il consigliere comunale delegato allo sport. 🔗 Leggi su Baritoday.it

