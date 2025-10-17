Stadio del nuoto 3mila firme per riaprirlo Simbolo della città non può restare chiuso
È diventata una vera e propria mobilitazione cittadina quella per la riapertura dello Stadio del Nuoto di Caserta. Oltre tremila cittadini hanno già sottoscritto la petizione popolare lanciata dalle associazioni sportive e dai promotori dell’iniziativa per chiedere alle istituzioni un intervento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
