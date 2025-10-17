sta succedendo qualcosa di assurdo al campo magnetico terrestre e gli scienziati sono preoccupati

Il campo magnetico terrestre, quello scudo invisibile che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni cosmiche e dal vento solare, sta mostrando comportamenti anomali. Negli ultimi undici anni, il punto debole noto come Anomalia del Sud Atlantico si è espanso drammaticamente, coprendo ora un’area quasi equivalente all’intero continente europeo. La scoperta arriva dalla costellazione di satelliti Swarm dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciata nel 2013 proprio per studiare le complessità del campo magnetico terrestre. I tre satelliti della missione, chiamati Alpha, Bravo e Charlie, hanno mappato con precisione le trasformazioni di questa zona critica dal 2014 a oggi, rivelando cambiamenti che gli scienziati definiscono preoccupanti per la loro intensità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

