Sta succedendo qualcosa di assurdo al campo magnetico terrestre e gli scienziati sono preoccupati
Il campo magnetico terrestre, quello scudo invisibile che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni cosmiche e dal vento solare, sta mostrando comportamenti anomali. Negli ultimi undici anni, il punto debole noto come Anomalia del Sud Atlantico si è espanso drammaticamente, coprendo ora un’area quasi equivalente all’intero continente europeo. La scoperta arriva dalla costellazione di satelliti Swarm dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciata nel 2013 proprio per studiare le complessità del campo magnetico terrestre. I tre satelliti della missione, chiamati Alpha, Bravo e Charlie, hanno mappato con precisione le trasformazioni di questa zona critica dal 2014 a oggi, rivelando cambiamenti che gli scienziati definiscono preoccupanti per la loro intensità. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Napoli-Pisa, richiesta la massima della pena Favori arbitrali, TV e tifosi in coro: "Bisogna ripetere già domani questa partita" Quello che sta succedendo dopo la gara di ieri è assurdo https://bit.ly/3Kkncsy - facebook.com Vai su Facebook
“È da un anno in cui ogni volta che succede qualcosa dico ‘Ca**o, assurdo!'”: Olly travolge il Forum di Milano e dimostra che ha una cosa in comune con Ultimo - IL RACCONTO E LE FOTO @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/11/e-da-un-anno-in - X Vai su X
«Sta andando tutto male», Bini trasforma l'assurdo in poesie - Da pochi giorni è disponibile su tutte le piattaforme digitali Sta andando tutto male, il nuovo singolo di Domenico Bini, che nasce sotto l'egida della label salernitana XXXV e ... Si legge su ilmattino.it