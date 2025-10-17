Squali recensione RoFF 20 | James Franco e Lorenzo Zurzolo protagonisti di una storia che non morde

La nostra recensione di Squali, techno-drama dai contorni thriller presentato ad Alice nella Città al RoFF 20 diretto da Daniele Barbiero con James Franco e Lorenzo Zurzolo: le intenzioni di parlare al presente sono nobili, ma il film manca d’identità e di sostanza. Squali, e già dal titolo dovremmo aver capito tutto. Dopo tanti corti e qualche esperienza nelle serie Tv Daniele Barbiero esordisce nel lungometraggio con questo techno-drama che fa un po’ le fusa anche ai thriller di Harlin e Mann, potendo anche contare su un cast di tanti giovani attori più o meno noti come Lorenzo Zurzolo, Francesco Centorame e Ginevra Francesconi ma soprattutto sul peso di una star come James Franco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

