Spruzzano spray al peperoncino nei corridoi scuola evacuata | soccorsi 20 ragazzi paura al Podesti Indagini in corso

Corriereadriatico.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Paura questa mattina all'Istituto professionale ?Podesti Calzecchi Onesti? di Passo Varano ad Ancona: ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino nei corridoi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

