Sprofondo Samp il derby è dell' Entella! A Donati non basta Coda classifica da incubo

Il primo storico incrocio tra Entella e Sampdoria lo vincono i chiavaresi 3-1: al Comunale apre il "genoano" Debenedetti e chiude il solito Tiritiello, biancocelesti ancora imbattuti in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sprofondo Samp, il derby è dell'Entella! A Donati non basta Coda, classifica da incubo

