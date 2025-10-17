Springsteen | Liberami dal nulla | Il nuovo trailer del film

E’ disponibile un nuovo trailer italiano da Springsteen: Liberami dal nulla, il film ispirato alla carriera della rockstar anche nota come “The Boss”, Bruce Springsteen. Il lancio del nuovo trailer arriva sulle nostre pagine qualche giorno dopo l’avvio della campagna di prevendita culminata con la presentazione ufficiale del film a Roma. A tal proposito, vi consigliamo di visitare questo nostro articolo per apprezzare l’evento romano che ha ospitato il protagonista Jeremy White Allen ed il regista Scott Cooper. Guardate qui il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal nulla Chi ha diretto Springsteen: Liberami dal nulla?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Springsteen: Liberami dal nulla | Il nuovo trailer del film

