Spreco di cibo | 130 kg di cibo buttati a persona ci costano 132 miliardi di euro

Eurostat ha pubblicato i dati in merito allo spreco di cibo nell’Unione Europea. Nel 2023 sono stati sprecati circa 130 kg di cibo pro capite, producendo 58,2 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, sia commestibili che non commestibili. A fare la parte dei più “cattivi” sul piano dello spreco sono i rifiuti domestici, che rappresentano oltre la metà di tutti i rifiuti alimentari (53%). Se la percentuale non basta per capire di quanto spreco si sta parlando, basta convertirla in chili per abitante: ogni cittadino europeo produce 69 kg di rifiuti alimentari domestici ogni anno. Tutto questo spreco si traduce anche in perdite economiche pari a circa 132 miliardi di euro e in una produzione di emissioni di gas a effetto serra stimabili nell’ordine del 16%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

