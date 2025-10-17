Spray urticante al Podesti evacuato l' istituto Venti gli studenti soccorsi dai sanitari | tre finiscono in ospedale
ANCONA - Paura questa mattina all'interno dell’Istituto Podesti di Passo Varano, ad Ancona, dove è stata segnalata la diffusione di spray urticante nell'edificio scolastico. Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, l'intera struttura è stata immediatamente evacuata. Sul posto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
