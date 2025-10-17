Spray urticante a scuola istituto evacuato e almeno 20 intossicati | Tossivano tutti sono uscita dalla finestra
Ancona, 17 ottobre 2025 – Spray al peperoncino spruzzato a scuola provoca il panico: istituto professionale evacuato e una ventina di studenti intossicati. E’ successo questa mattina, intorno alle 9 al piano terra del ‘Podesti Calzecchi Onesti’ di Passo Varano ad Ancona. Immediato l’allarme e l’intervento di polizia, i vigili del fuoco e personale sanitario. Sono almeno 20 i ragazzi, rimasti intossicati dall'inalazione dello spray urticante, assistiti sul posto dai sanitari della Croce Gialla di Ancona e di Camerano e dall'automedica del 118: due ragazze sono state anche portate al Pronto soccorso di Torrette con codice di bassa e media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
