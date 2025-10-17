Spray urticante a scuola istituto evacuato e almeno 20 intossicati | Tossivano tutti sono uscita dalla finestra

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 17 ottobre 2025 –  Spray al peperoncino spruzzato a scuola provoca il panico: istituto professionale evacuato e una ventina di studenti intossicati. E’ successo questa mattina, intorno alle 9 al piano terra del  ‘Podesti Calzecchi Onesti’ di Passo Varano ad Ancona. Immediato l’allarme e l’intervento di polizia, i vigili del fuoco e personale sanitario. Sono almeno 20 i ragazzi, rimasti intossicati dall'inalazione dello spray urticante, assistiti sul posto dai sanitari della Croce Gialla di Ancona e di Camerano e dall'automedica del 118: due ragazze sono state anche portate al Pronto soccorso di Torrette con codice di bassa e media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spray urticante a scuola istituto evacuato e almeno 20 intossicati tossivano tutti sono uscita dalla finestra

© Ilrestodelcarlino.it - Spray urticante a scuola, istituto evacuato e almeno 20 intossicati: “Tossivano tutti, sono uscita dalla finestra”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spray urticante scuola istitutoPanico spruzzi spray peperoncino, scuola evacuata,20 intossicati - Spruzzi di spray al peperoncino provocano il panico nella scuola, che viene evacuata, e una ventina di studenti rimangono intossicati. Si legge su msn.com

spray urticante scuola istitutoSpruzzano spray al peperoncino nei corridoi, scuola evacuata: soccorsi 15 ragazzi, paura al Podesti - Paura questa mattina all'Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano ad Ancona: ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino nei ... Secondo msn.com

spray urticante scuola istitutoSpray al peperoncino al Bertacchi: "Stanno tutti bene i 24 studenti e l'insegnante soccorsi" - L'intervento della dirigente scolastica Stefania Perego: “Una volta accertata la responsabilità dell'accaduto, l'Istituto applicherà il regolamento disciplinare e metterà in campo le risorse educative ... Secondo leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Spray Urticante Scuola Istituto