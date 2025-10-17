Spray urticante a scuola edificio evacuato e 20 intossicati | Tossivano tutti sono uscita dalla finestra
Evacuato a scopo precauzionale l'Istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Ancona. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, tre ragazzi sono finiti al Pronto soccorso, mentre 20 persone, tra alunni e prof, sono stati assistiti con sintomi riconducibili all'inalazione di una sostanza urticante. Il racconto di una studentessa: "Tossivano tutti, sono uscita da una finestra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
