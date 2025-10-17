Spostamento della storica scuola | Uccidere la Mordani equivale uccidere la nostra identità

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Papà nella mia scuola c’è una roccia dell’intralcio”. Il passo affrettato sui sanpietrini del centro rallenta di qualche battuta per risolvere l’enigma. “Alessandro cos’è una roccia dell’intralcio?”. “Ricorda un bambino che è morto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

spostamento storica scuola uccidereSindacati contro lo spostamento della Mordani: “Una decisione incomprensibile, serve un confronto” - Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS intervengono dopo la notizia del nuovo assetto della rete scolastica cittadina ... Lo riporta ravennanotizie.it

