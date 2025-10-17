Spostamento della stazione ex Circumvesuviana a Sarno | via libera al finanziamento da 1,7 milioni

Finanziamento da 1,7 milioni di euro dalla Regione Campania per il progetto che prevede l’eliminazione del passaggio a livello di Via Roma e lo spostamento della stazione ferroviaria ex Circumvesuviana a Sarno. Si tratta di una prima tranche di fondi destinata alla redazione del progetto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Ravenna una nuova stazione ecologica in via Silver Sirotti - facebook.com Vai su Facebook

Sarà spostata la stazione della Circumvesuviana di Sarno, addio al passaggio a livello - La Regione Campania ha approvato e finanziato, con un importo di 1,7 milioni di euro, il progetto di fattibilità tecnico- Segnala ilfattovesuviano.it

Circumvesuviana, stazione allagata: tratta interrotta a causa del maltempo - Una tratta interrotta e una stazione fuori servizio: la pioggia che in queste ore sta interessando Napoli e provincia, sta creando disagi anche agli utenti che si servono della Circumvesiana per i ... Lo riporta ilmattino.it

Lluvias Causan Estragos en la Circumvesuviana - Una tratta interrotta e una stazione fuori servizio: la pioggia che in queste ore sta interessando Napoli e provincia, sta creando disagi anche agli utenti che si servono della Circumvesiana per i ... Scrive ilmattino.it