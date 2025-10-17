Sposata con figli ho sempre pensato di essere una persona autonoma Eppure da un po' faccio sexting senza andare oltre con un altro uomo Lui mi tiene a distanza emotivamente mi tratta spesso come un oggetto e tutto è consensuale da parte mia Risponde Elena Di Cioccio

Questa settimana parliamo di sexting, femminismo e donne-oggetto consenzienti. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Sposata con figli, ho sempre pensato di essere una persona autonoma. Eppure da un po' faccio sexting, senza andare oltre, con un altro uomo. Lui mi tiene a distanza emotivamente, mi tratta spesso come un oggetto, e tutto è consensuale da parte mia». Risponde Elena Di Cioccio

Argomenti simili trattati di recente

Tutto era iniziato con l’amore tra Michele e quella che sarebbe poi diventata sua moglie, Celeste. Lei aveva 14 anni quando era scappata di casa per andare a stare da lui. A sedici era incinta del loro primo figlio, a 18 sposata, a 22, madre di due bambini di 3 - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo/ “Per anni ho pensato fosse mio zio” - Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo: "Pensavo che fosse mio zio, poi ho scoperto la verità" ... Scrive ilsussidiario.net

Polonara: «Ho pensato anche di farla finita ma combatto per mia moglie e i miei figli. Il trapianto? Ho paura, il 10% muore» - Difficile trattenere le lacrime, cariche di emozione, speranza e rabbia, ... corriereadriatico.it scrive

Achille Polonara: «Sono pronto al trapianto. Combatto per mia moglie e i miei figli ma ho pensato di farla finita» - Lo ha confermato lui stesso in un’intervista al Corriere di Bologna, parlando apertamente della malattia che lo ha tenuto ... Da leggo.it