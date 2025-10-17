Ieri la palestra della scuola Tosi, oggi l’atrio del liceo Galilei: è con due iniziative di carattere artistico che riguardano altrettanti istituti scolastici che prosegue AttivaMente, il progetto con cui Legnano ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro partecipando al bando di Regione Lombardia “ Olimpiadi della Cultura ” in occasione dei Giochi olimpici invernali 2026 di Milano - Cortina. La doppia inaugurazione ha riguardato i lavori realizzati dagli studenti delle classi IV delle sezioni A e C indirizzo Figurativo del liceo artistico Dell’Acqua. La realizzazione di murales, o lavori di arte visiva, infatti, era una delle azioni previste dal progetto per il coinvolgimento attivo dell’istituto Dell’Acqua e per avvicinare ai contenuti del progetto gli altri istituti scolastici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sport, passione e inclusione. I Giochi di Milano-Cortina ispirano il murale degli studenti