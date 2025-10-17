Sport Marketing Awards ecco tutti i premiati
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Volge al termine la cerimonia degli “Sport Marketing Awards”, l’evento dedicato al mondo del marketing sportivo facente parte del programma della 14? edizione del Festival del Calcio Italiano – REVER, con una particolare attenzione all’aspetto economico e comunicativo. Sono state tantissime le voci che hanno arricchito il Football & Sport Marketing Festival, svoltosi nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025 presso il Teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, portando la loro visione e dialogando in un atmosfera di confronto e rispetto reciproco. Innanzitutto, le parole di Donato Alfani, presidente Festival del Calcio Italiano e project manager, nonché ideatore dell’evento: «C’è sempre emozione, come se fosse il primo giorno di scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Sport Marketing Awards" ecco l'elenco dei premiati - facebook.com Vai su Facebook
Al in e dello Lorenzo Succi, Direttore Uni Rimini S.p.A. Web Marketing per le società sportive Martedì 14 ottobre - X Vai su X
Riccione Calcio 1926 protagonista ad Arezzo per gli Sport Marketing Awards® 2025 - Serata di grande orgoglio per la Riccione Calcio 1926, protagonista agli Sport Marketing Awards® – Festival del Calcio Italiano di Arezzo, dove il club biancoazzurro ha conquistato ben due ... Come scrive newsrimini.it
Football & Sport Marketing Festival e Sport Marketing Awards, l'elenco dei vincitori - Prosegue la programmazione dell’evento che si apre all’innovazione e alle nuove metodologie di azione cruciali per la crescita dello sport ... Segnala corrieredellosport.it
Italian Sport Awards: a calciomercato.com il premio 'miglior redazione sportiva web' - Ritornano con tante novità e con ospiti illustri gli “Italian Sport Awards – La notte dei Campioni dello Sport Italiano – Gran Galà del Calcio”. Scrive calciomercato.com