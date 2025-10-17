Sport in tv oggi venerdì 17 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 17 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Tennis al centro dell’attenzione con i vari tornei in corso di svolgimento. A Bruxelles Lorenzo Musetti punterà all’accesso in semifinale, affrontando il francese Giovanni Mpetshi-Perricard, rivale non nuovo nel massimo circuito internazionale. Fari puntati poi anche su Lorenzo Sonego a Stoccolma, Flavio Cobolli ad Almaty e Jasmine Paolini a Ningo. In primo piano poi i Mondiali di tiro a volo, con gli azzurri che vorranno essere protagonisti e nel giro medaglie del trap, senza dimenticare il via dei week end del Motomondiale a Phillip Island (Australia) e della F1 ad Austin (USA). 🔗 Leggi su Oasport.it

