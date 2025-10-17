Sport in tv oggi venerdì 17 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 17 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Tennis al centro dell’attenzione con i vari tornei in corso di svolgimento. A Bruxelles Lorenzo Musetti punterà all’accesso in semifinale, affrontando il francese Giovanni Mpetshi-Perricard, rivale non nuovo nel massimo circuito internazionale. Fari puntati poi anche su Lorenzo Sonego a Stoccolma, Flavio Cobolli ad Almaty e Jasmine Paolini a Ningo. In primo piano poi i Mondiali di tiro a volo, con gli azzurri che vorranno essere protagonisti e nel giro medaglie del trap, senza dimenticare il via dei week end del Motomondiale a Phillip Island (Australia) e della F1 ad Austin (USA). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 17 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Approfondisci con queste news

Rassegna stampa 15 Ottobre Corriere dello Sport - L’edicola L'approfondimento sulla FBC Gravina in edicola quest’oggi #fbcgravina #rassegnastampa #uprimamour - facebook.com Vai su Facebook

Oggi celebriamo la Giornata Internazionale dello Sport Universitario. Lo #sport è crescita, inclusione e spirito di squadra. Con LUMSA Sport United portiamo avanti questi valori ogni giorno, dentro e fuori dal campo. - X Vai su X

Sport in tv oggi (giovedì 16 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 16 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Six Kings Slam ed i tornei ATP di Shanghai e ... Lo riporta oasport.it

Sport in tv oggi (mercoledì 15 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai ... Come scrive oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 16 ottobre: Eurolega di basket e Giro d'Olanda - Programmazione sportiva di oggi: dalle corse su strada alle sfide di basket e tennis live ... Riporta sport.virgilio.it