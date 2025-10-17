Sponde del Lambro danneggiate | 1,5 milioni per il ripristino e la messa in sicurezza

Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino delle sponde del Lambro all'altezza di via Feltre, nel Municipio 3. Sono state proprio quelle sponde a causare straripamenti e allagamenti nel corso di eventi atmosferici complessi, sottoposte a forte stress idraulico quando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

