Spoltore tornano i buoni spesa | fino a 200 euro per le famiglie in difficoltà
Tornano i buoni spesa del Comune di Spoltore, con alcune novità. Quest’anno, infatti, la procedura di selezione e consegna sarà anticipata, così da permettere ai beneficiari di utilizzare i voucher già in occasione delle festività natalizie. Aumenta, inoltre, l’importo dei buoni, che andranno da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
MUSICA Tornano gli open days nelle antiche botteghe di piazza D’Albenzio di Spoltore - facebook.com Vai su Facebook