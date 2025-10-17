Splendido si riprende gli incarichi | Non lascio la Lega Salvini ha respinto le mie dimissioni

Si riprende gli incarichi di commissario provinciale e vice commissario regionale della Lega Joseph Splendido, consigliere regionale uscente candidato alle elezioni del 23 e 24 novembre in Puglia. La convocazione di una conferenza stampa fissata per oggi, venerdì 17 (“Si vede che non sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

