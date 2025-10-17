Spinge la figlia fuori dall' auto e l' aggredisce davanti ai passanti arrestato per maltrattamenti in famiglia
Ha scaraventato la figlia fuori dall'auto, poi l'ha aggredita. Nella vettura anche altri due figli minorenni. Un'aggressione in pieno giorno, davanti a decine di testimoni. Ferita la 19enne è stata portata in ospedale mentre il papà è stato arrestato dalle forze dell'ordine.Aggredisce la figlia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
