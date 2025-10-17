Spike il cane robot che affianca la Polizia locale nella sicurezza urbana

IL PROGETTO. È stato presentato a Bergamo in occasione della quarta edizione del Forum della Polizia locale, la manifestazione dedicata alla sicurezza e al mondo delle polizie locali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

