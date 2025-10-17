Spike il cane robot che affianca la Polizia locale nella sicurezza urbana
IL PROGETTO. È stato presentato a Bergamo in occasione della quarta edizione del Forum della Polizia locale, la manifestazione dedicata alla sicurezza e al mondo delle polizie locali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La fortuna sta nel chi ti circonda nel tuo quotidiano e nell'amore che dai e ricevi! I miei due amori ? Ele e Spike! Prima che Spike arrivasse a casa nostra non sapevo che un cane possa darti così tanto amore incondizionato! #unabulgaraapalermo #lyudm - facebook.com Vai su Facebook
Spike, il cane robot che affianca la Polizia locale nella sicurezza urbana - È stato presentato a Bergamo in occasione della quarta edizione del Forum della Polizia locale, la manifestazione dedicata alla sicurezza e al mondo delle polizie locali. Da ecodibergamo.it