Spider-Man | Brand New Day – Dopo 8 anni finalmente sta dando importanza alla scena post-credit di Homecoming

Nerdpool.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è noto per le sue entusiasmanti scene post-credit, ma a volte queste anticipazioni sembrano cadere nel dimenticatoio. Questo è diventato un problema ricorrente: da Gli Eterni e Shang-Chi a Thor: Love & Thunder, molte promesse sono rimaste irrisolte. Tuttavia, ci sono notizie eccitanti per i fan: Spider-Man: Brand New Day è pronto a onorare una di queste vecchie e quasi dimenticate anticipazioni! Il prossimo film di Spider-Man riporterà in auge un filone narrativo introdotto in Spider-Man: Homecoming. Vediamo come questo capitolo, intitolato Brand New Day, si collegherà al passato e cosa potrebbe significare per il futuro dell’MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

