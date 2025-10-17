Spider-Man | Brand New Day – Dopo 8 anni finalmente sta dando importanza alla scena post-credit di Homecoming
Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è noto per le sue entusiasmanti scene post-credit, ma a volte queste anticipazioni sembrano cadere nel dimenticatoio. Questo è diventato un problema ricorrente: da Gli Eterni e Shang-Chi a Thor: Love & Thunder, molte promesse sono rimaste irrisolte. Tuttavia, ci sono notizie eccitanti per i fan: Spider-Man: Brand New Day è pronto a onorare una di queste vecchie e quasi dimenticate anticipazioni! Il prossimo film di Spider-Man riporterà in auge un filone narrativo introdotto in Spider-Man: Homecoming. Vediamo come questo capitolo, intitolato Brand New Day, si collegherà al passato e cosa potrebbe significare per il futuro dell’MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trovate qualcuno che vi ami come Zendaya ama Tom Holland. Non appena Holland ha rimediato una frattura al cranio sul set di Spider-Man: Brand New Day nel giro di mezza giornata lei si era già presa una pausa dal film a cui stava lavorando per andare a - facebook.com Vai su Facebook
"Spider-Man: Brand New Day", l'aggiornamento di Tom Holland sulle sue condizioni di salute - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, il ruolo di Sadie Sink si collega a The Punisher secondo questa teoria - Man: Brand New Day ma il suo personaggio non è stato ancora svelato: e se fosse collegato a The Punisher? Da comingsoon.it
Spider-Man: Brand New Day, RUMOR: nuovi dettagli sulla misteriosa alleata di Punisher - Scoprite le ultime indiscrezioni che stanno circolando a proposito di Punisher e della sua misteriosa nuova alleata. Riporta cinema.everyeye.it
Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set mostrano il ritorno di Scorpion - Man: Brand New Day: Michael Mando avvistato sul set insieme a Tom Holland nelle nuove foto trapelate. Segnala cinefilos.it